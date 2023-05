Est-il sain de se baigner dans la mer du Nord et quels sont les animaux dont il faut se méfier ?

En ce qui concerne les marées noires, par exemple. Jusque dans les années 1990, la probabilité d'une marée noire dans ou le long de la mer du Nord méridionale était très élevée, bien au-delà de 90 %. Aujourd'hui, ce problème a presque disparu et le risque est tombé à moins de 5 %. C'est ce que confirment les comptages effectués sur les plages dans le cadre d'initiatives citoyennes, les carcasses d'oiseaux échouées sur le rivage et les contrôles aériens.

"Nous sommes passés d'une situation presque complètement noire à une situation presque complètement blanche. L'indignation de l'opinion publique a certainement joué un rôle à cet égard", déclare encore Jan Seys. "Or, les bonnes nouvelles se sont un peu perdues dans les mauvaises. L'amélioration provient de contrôles plus stricts et du fait que les navires ont plus d'options pour le dégazage dans des infrastructures appropriées dans les ports.

En ce qui concerne les métaux lourds, le bilan est également positif. On trouve moins de plomb, de mercure et de cadmium dans les fonds marins, dans l'eau de mer et dans les organismes. "Ces métaux sont aujourd'hui moins utilisés. Pensez à l'essence sans plomb ou aux filtres sur les cheminées. Les émissions dans l'atmosphère ont donc diminué".