Gustaph offre à la Belgique une 7e place à l’Eurovision de la chanson

Le Belge Gustaph n'a pas démérité avec le titre "Because Of You" et a terminé à la 7e place, après avoir reçu notamment le maximum de 12 points de la part des jurys de la Grèce, l’Australie et la Géorgie. Pour ce qui concerne le vote du public, ce sont les Néerlandais (10 points) qui ont attribué le plus de points au candidat belge. Il s'agit de la meilleure performance de la Belgique depuis 2017, lorsque Blanche avait terminé quatrième.

En 2010, Tom Dice et sa guitare avaient atteint la 6e place au Concours - le meilleur résultat jamais remporté par un candidat flamand. La Belgique n'a gagné le concours qu'une fois. C'était en 1986, avec la chanson "J'aime la vie", interprétée par Sandra Kim.