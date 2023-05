La Flandre porte le projet de loi européenne sur la restauration de la nature à l'agenda du comité de concertation

Avec ce projet de législation, la Commission européenne entend mieux protéger et restaurer les écosystèmes pour mieux les armer face au réchauffement climatique. Le texte prévoit une série d'objectifs et de mesures qui devront viser au moins 20% de la nature d'ici 2030, et davantage encore d'ici 2050.

Selon la ministre flamande Zuhal Demir, ce projet pourrait toutefois avoir des conséquences négatives pour la "position concurrentielle des entreprises situées en Flandre ainsi que les autres petits pays densément peuplés".

Le texte doit être abordé par les ministres européens de l'Environnement lors de leur prochaine réunion, le 20 juin prochain. Ceux-ci doivent déterminer leur position en vue des négociations qu'ils auront ensuite avec le Parlement européen sur ce même texte.

En faisant inscrire le sujet à l'ordre du jour du prochain Codeco, la Flandre entend y demander formellement aux autres entités du pays de tenir compte des préoccupations flamandes avant d'arrêter la position que la Belgique défendra à la table des ministres européens.

"La Flandre est déterminée à protéger et restaurer sa nature. Nous le prouvons d'ailleurs par des actes. Une loi sur la restauration de la nature calibrée pour la Flandre pourrait apporter des avancées bienvenues, mais il faut pour cela une série d'adaptations au texte actuel", insiste lundi Mme Demir dans un communiqué.