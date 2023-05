Le prix du gaz naturel au plus bas en 18 mois et moins cher que dans les pays voisins

Quelque 32 euros par mégawattheure (MWh) : les prix du gaz naturel baissent depuis des semaines en Europe et se situent actuellement à leur niveau le plus bas depuis décembre 2021. Ils le doivent à un hiver assez doux et surtout suffisamment d’approvisionnement de gaz liquide. Et cela se ressent dans nos factures, surtout en Belgique. Les ménages belges paient le gaz naturel moins cher que dans les pays voisins, tandis que l'électricité est également moins onéreuse chez nous, à l'exception des prix en France, indique ce lundi une étude des régulateurs Creg, Cwape, Brugel et Vreg. Les mesures gouvernementales comme la réduction de la TVA sur l'électricité et le gaz à 6%, d'abord temporaire et ensuite permanente, ont réduit notre facture.