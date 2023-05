Tom Lanoye nommé chevalier de l'ordre français des Arts et des Lettres

Tom Lanoye, qui est l’un des auteurs les plus lus et les plus primés en Flandre et aux Pays-Bas, s'était d'abord fait connaitre en France dans le domaine du théâtre. Avec le metteur en scène Guy Cassiers, il a présenté trois pièces au Festival d'Avignon: "Mefisto for Ever" en 2007, "Atropa" en 2008 et "Bloed en rozen. Het lied van Jeanne en Gilles" en 2011, qui avait été réalisée spécialement pour le festival.

Plus récemment, la pièce "Wie is bang" a été traduite en français. Entretemps, la France a découvert la prose de Tom Lanoye, avec l'ouvrage "Sprakeloos" notamment, traduit en français par Alain Crugten sous le titre "La langue de ma mère". Ce spectacle solo avait fait salle comble au Théâtre National à Bruxelles en 2012. Il a permis à Tom Lanoye de faire une percée définitive en Belgique francophone.

Les écrits de Lanoye sont publiés et joués dans plus de quinze langues. L’écrivain vit et travaille à Anvers mais aussi en Afrique du Sud.