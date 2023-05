130 heures non-stop derrière son bar pour battre un record du monde à Meerhout

Ludwig Van Isterdael, gérant du café Ons Volkshuis à Meerhout, n'en est pas à son coup d'essai. Il avait déjà réalisé un record de 101 heures derrière le bar à Merchtem. Le record actuel détenu par une barmaid belge est de 111 heures, mais Ludwig veut le battre largement avec ses 130 heures.

Ludwig a déclaré à l’émission "Goeiemorgen Morgen" sur Radio 2 qu'il n'avait pas peur de relever ce défi. "Je pense que j’y arriverai. Les nuits sont les plus dures, après 2 ou 3 jours, on a un coup de barre, mais si on s'en remet, on peut y arriver. Je n'ai pas peur de m'endormir, car je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Et mes clients me donnent de l'énergie".

Ludwig a droit à une pause de cinq minutes toutes les heures, qu'il peut accumuler pour pouvoir faire une courte sieste ou une pause pipi, par exemple. "Il n'y a pas beaucoup d'économies à faire. Ces cinq minutes sont vite passées car je dois aussi pouvoir me laver".