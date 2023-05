Le niveau de lecture des petits élèves flamands a de nouveau fortement baissé

Katrijn Denies est frappé par le fatalisme qui règne dans les écoles : "Nous constatons que les écoles sont épuisées, débordées et qu'elles ont un peu perdu courage. On croit de moins en moins que les enseignants peuvent apprendre quelque chose aux enfants en classe. C'est probablement la raison pour laquelle les attentes à l'égard des enfants se sont réduites. Alors que des attentes élevées sont un facteur clé pour de bonnes performances en matière d'apprentissage.

Katrijn Denies reconnaît que c'est un double coup dur que d'encourager les écoles alors que cette recherche nous indique une fois de plus que les choses ne vont pas bien. Mais il y a aussi des points positifs : "L'accent mis sur la compréhension de la lecture est de plus en plus important. Et nous constatons que certaines écoles obtiennent des résultats nettement supérieurs à ceux que l'on pourrait attendre d'une école dont les élèves sont difficiles."