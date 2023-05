Les éoliennes de première génération ancrées en mer du Nord doivent être démantelées

De leurs côtés les exploitants de ces parcs éoliens, qui vont devoir réaliser et financer le démantèlement, s'inquiètent du coût de l'opération si toutes les fondations doivent être retirées. Une analyse supplémentaire et une concertation sont nécessaires afin d'étudier la faisabilité. "En démarrant à temps, avec cette première vision du démantèlement, nous donnons l'occasion aux partenaires privés et publics impliqués de se préparer", poursuit le ministre Van Quickenborne (photo archives).

"Notre pays est une référence mondiale dans l'éolien offshore. Maintenant, nous allons devoir procéder dans quelques années au démantèlement des éoliennes en mer de première génération. Nous souhaitons le faire de façon durable et c'est pour cela que nous sollicitons toutes sortes d'instances et de chercheurs. En devenant pionnier dans ce domaine également, nous permettrons à nos entreprises de développer, sur ce plan aussi, une expertise reconnue à l'échelle mondiale", concluait le ministre en charge de la Mer du Nord.