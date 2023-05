Baisse des transactions immobilières à la Côte après le pic enregistré avec la pandémie de covid

Pour acquérir un appartement à la mer en 2022, il fallait débourser en moyenne 295.124 euros. "Ce prix est stable par rapport à 2021 (-0,7%) alors qu'il a toujours progressé ces cinq dernières années", analyse Fednot. Knokke, Heist et Zeebrugge formant le trio des entités communales les plus chères. À l'inverse, Middelkerke, Blankenberge et Westende gardaient le bas du classement.



Dans la station balnéaire chic et cossue de Knokke, les prix se sont envolés dépassant pour la première fois les 650.000 euros.

Sur la digue, un appartement coûtait en moyenne 347.580 euros l'année dernière, en recul de près de 5% par rapport à 2021.

Par ailleurs, la part de marché des appartements neufs représentait 14,5%, soit le pourcentage le plus faible de ces cinq dernières années. Un acheteur a dépensé en moyenne 382.015 euros pour un appartement neuf (+1,8% par rapport à 2021) et 302.623 euros pour un appartement existant (-1% par rapport à 2021).

"Lors de la ruée sur les biens immobiliers de la Côte, davantage de biens neufs ont été vendus. Par conséquent, l'offre s'est réduite plus rapidement que prévu. À cela s'ajoute la baisse de la demande pour ce type de biens", ponctue Bart van Opstal.

En 2022, 7,2% des transactions immobilières de Flandre ont été réalisées à la Côte.