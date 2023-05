Feu vert pour un site de stockage de déchets radioactifs en surface à Dessel

Actuellement, des déchets radioactifs sont déjà stockés sur le site de Dessel. Mais comme ils doivent y rester pendant plusieurs centaines d’années, l’infrastructure actuelle ne suffit plus. "Les bâtiments existants ont une durée de vie limitée", indiquait Sigrid Eeckhout de l’Ondraf dans l’émission "De wereld vandaag" (Radio 1).

"Il fallait trouver une solution si ces déchets doivent encore être conservés 300 ans loin des humains et de la nature. Ce projet vient donc d’aboutir". Les déchets faiblement et moyennement radioactifs sont par exemple des bouts de béton contaminés, des pièces détachées de moteurs et de canalisations qui proviendront du démantèlement des réacteurs nucléaires. Mais aussi des vêtements de protection qui ont été utilisés par le personnel, précise Sigrid Eeckhout.

Tout ce qui sera stocké à Dessel ne provient cependant pas des centrales nucléaires. "Le secteur médical et l’industrie ont aussi des déchets radioactifs, qui restent après de recherches par exemple".

Les coûts du projet seront donc supportés par divers partenaires. "C’est le pollueur qui paie. Le stockage des déchets provenant des centrales nucléaires sera payé par Engie. Mais le gouvernement fédéral, le secteur médical et l’industrie contribueront aussi aux coûts".