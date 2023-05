Le centre de recherche Imec élu meilleur accompagnateur de start-ups au monde

Le classement est basé sur une étude d'UBI Global, dans laquelle 1.895 participants et 109 programmes de 56 pays ont été évalués selon trois piliers: l'impact sur l'écosystème, la performance du programme et la performance des start-ups du portefeuille. Lors des trois dernières éditions en 2015, 2017 et 2019, l'Imec s'est toujours retrouvé dans le top 5 mondial avec son accélérateur technologique Imec.istart.

Le centre se place désormais sur la première marche du podium. "C’est exceptionnel pour un petit pays comme la Belgique", estime Sven De Cleyn d’Imec. "Lors des classements précédents, ce sont de grands pays tels que le Canada ou la Russie qui figuraient en première position".