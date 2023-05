Le petit baby-boom d’après covid est terminé : baisse des naissances en Flandre l'année dernière

Les chiffres reviennent ainsi aux niveaux de 2020. En 2021, les démographes avaient constaté un petit baby-boom en Flandre après des années de baisse. Il est possible que la fin de la crise du covid ait joué un rôle dans ce phénomène : la plus forte augmentation des naissances s'est produite au cours du second semestre 2021. Il est possible que les familles aient reporté leur désir d'enfant jusqu'à ce que la période la plus difficile de la pandémie soit derrière elles. Une tendance similaire a d'ailleurs été observée dans 16 autres pays européens.