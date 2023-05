Nouvelle procédure interne sur un professeur de la VUB après des signalements de comportements abusifs

Au début du mois, il a été annoncé qu'un autre professeur de la VUB, Elke van Hoof (vidéo), experte en burnout, faisait également l'objet d'une enquête. Plusieurs de ses chercheurs ont démissionné, en partie à cause d'une charge de travail trop importante. Ils avaient eux aussi déposé une plainte pour comportement abusif.

Celles-ci avaient provoqué l'ouverture de deux procédures internes à son encontre, après quoi l'université s'était engagée à "traiter au maximum chaque plainte de comportement abusif".

En cela, la posture de l'université rejoint sa nouvelle politique "YANA" ("You Are Not Alone", "Vous n'êtes pas seul"), à travers laquelle le recteur Jan Danckaert souhaite faire une priorité de la lutte contre les comportements inappropriés.



"Toutes les universités sont confrontées à ce problème, mais nous, à la VUB, sommes déterminés à continuer sur le chemin que nous avons choisi", affirme le recteur. "C'est difficile, mais ce que les victimes ont traversé est bien pire."