Un portrait de Rubens cédé à plus de 24 millions d’euros à New York : "Cela confirme son statut de vedette"

L’œuvre qui a cependant attiré le plus de regards, au milieu de toiles plus modernes, est le "Portrait d'un homme en dieu Mars" de Pierre Paul Rubens. L'artiste de l’école baroque flamande décédé à Anvers en 1640 aurait peint cette toile dans nos contrées en 1620. A New York, elle a changé de propriétaire pour l’équivalent de 24,1 millions de dollars - soit le triple du montant pour lequel elle avait été vendue en 2000.

"C’est une œuvre très directe", expliquait à VRT NWS le directeur de la Maison Rubens d’Anvers, Bert Watteeuw. "C’est significatif que Sotheby’s ait choisi de mettre cette toile aux enchères au milieu d’une série de maîtres modernes. Cela en dit long sur le pouvoir d’attraction de cette peinture. Ce n’est pas un Rubens classique avec une mythologie complexe ou une composition biblique. C’est une œuvre compacte, qui donne l’impression d’être très moderne. Cette vente aux enchères confirme le statut de vedette de Rubens à ce forum international", estime Bert Watteeuw.

C’est la seconde fois en peu de temps qu’un Rubens est vendu aux enchères. En janvier dernier, "Salomé avec la tête de saint Jean Baptiste" avait ainsi précédé le "Portrait d'un homme en dieu Mars". "Ces deux toiles proviennent de la même collection d’un couple à gros capital qui vit à New York et qui se sépare", expliquait Watteeuw. "Il doit vendre ses biens pour conclure le divorce”. On ne sait pas qui est l’acheteur du portrait de Rubens.