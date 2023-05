Ivan De Vadder : "Echanges musclés lors des congrès de trois partis flamands"

Les réactions du CD&V et de l'Open VLD ne se sont pas fait attendre. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre du CD&V, a été très ironique à l'idée que Bart De Wever veuille devenir Premier ministre : "En 2019, De Wever était déjà candidat au poste de Premier ministre mais, un jour après les élections, il avait déjà oublié cette promesse.

Quant aux libéraux ils ont été encore plus clairs. Pour le Premier ministre Alexander De Croo, une négociation entre le PS et la N-VA en vue du confédéralisme c’est comme jouer sans cesse le même disque. "Et à présent, on le ressort. C'est exactement ce qu'Einstein appelait la folie: faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent! Nous connaissons le résultat: à nouveau des mois et des années de blocage politique, d'immobilisme et de recul et, à chaque fois, on a besoin des libéraux pour briser cet immobilisme", a estimé le Premier ministre.

Et cela ne s'est pas arrêté là. Alexander De Croo s'en est pris encore et encore à la N-VA et à son président : "Un pays divisé ne pourra jamais être un pays fort" ou encore : "Un homme politique qui ne croit pas en notre pays ne l'améliorera pas non plus". Ou encore : "Après le Brexit, le Vlexit ? Ce sera sans doute un autre succès grandiose". La conclusion du Premier ministre est la suivante : "Derrière l'appel à une nouvelle grande réforme de l'État, il n'y a qu'une seule stratégie et une seule intention : paralyser à nouveau notre pays pendant 500 jours voire plus."

Ce qui est curieux, c'est que les deux hommes politiques, Bart De Wever et Alexander De Croo, s’accusent mutuellement de vouloir paralyser le pays "pendant 500 jours et plus". L'un veut un mini-cabinet pendant que les négociations se déroulent, l'autre veut une approche rapide, "pas avec un mini-cabinet, mais avec une maxi-ambition et des maxi-plans".