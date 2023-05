La SNCB fait circuler un train arc-en-ciel en signe de lutte contre l'homophobie

Un train aux couleurs de l'arc-en-ciel a été mis pour la première fois en service à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie du 17 mai, annonçait la SNCB mercredi. Ce train circulera pendant plusieurs mois sur différentes lignes du pays, notamment vers la Belgian Pride qui aura lieu le 20 mai à Bruxelles. Il sera possible de l'apercevoir dans les zones suburbaines autour des villes de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi. (Reportage VRT NWS en néerlandais)