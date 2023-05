Malines accueille pendant quatre jours les Special Olympics de Belgique

Le relais s'est élancé de la Grand-Place mercredi soir et traversait la ville pour arriver au stade du KV Malines. La flamme était portée dans le stade par le judoka Maarten Poels et le coureur de marathon Bashir Abdi. La Ville de Malines a injecté 150.000 euros dans l'événement et fournit un soutien logistique et les infrastructures.

Les Spécial Olympic Belgium prendront fin samedi 20 mai. C’est le prince Laurent (vidéo) qui a annoncé l’ouverture des jeux nationaux et la fête à laquelle participaient 10.000 personnes était notamment égayée par la présence de Gustaph (photo), le candidat belge à l’Eurovision, qui a terminé à la 7e place. Pour la première fois, la cérémonie d’ouverture des Special Olympics était retransmise en direct sur la chaîne Play Sports.