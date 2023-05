Malle imposera un service à la communauté aux habitants qui sont au chômage depuis plus de 2 ans

Malle rassemble actuellement un éventail de services à la communauté possibles. "Ils doivent donner l’envie aux personnes qui effectueront ces tâches de chercher un vrai emploi. Ces services doivent aussi leur faire voir l’utilité d’un nouvel emploi. Un travail rémunéré est une garantie contre la pauvreté et l’isolement, mais il faut que ce soit un travail de qualité. Nous allons donc voir quelles sont les aptitudes et les dons que possèdent les personnes qui entreront en ligne de compte pour un service à la communauté. Souvent il s’agit aussi d’une question d’attitude par rapport au travail, il faut veiller à arriver à temps et à respecter ce qui a été convenu", indiquait Wouter Patho.

Malle veut confier des services à la communauté à au moins trois personnes, et sans doute davantage par la suite. "Le taux de chômage est de 4% à Malle, ce qui n’est pas beaucoup. Mais c’est frustrant de voir que les employeurs dans notre commune cherchent désespérément du personnel qualifié. Et quand un habitant trouve du travail, c’est bon pour lui mais aussi pour sa famille et pour l’ensemble de la communauté", concluait l’échevin Patho.