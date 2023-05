Sur les traces de Saint-Jacques de Compostelle à travers les rues de Bruxelles

Les chemins de Saint-Jacques sont nombreux à travers la Belgique. Les pèlerins qui provenaient des Pays-Bas ou d'Allemagne pouvaient emprunter la Via Brugensis (Bruges), la Via Scaldia (Escaut), la Via Brabantica (Brabant), la Via Mosana et la Via Monastica (Meuse) ou la Via Limburgica (Limbourg) et enfin la Via Arduima (Ardennes). L’itinéraire des pèlerins allant des "Pays-Bas" vers le Sud traverse Bruxelles.

En suivant la "Via Brabantica" à travers Bruxelles, on peut aussi bien visiter quelques lieux connus que découvrir des perles plutôt inconnues au bord du chemin.

Au Moyen Âge, le pèlerinage de Compostelle attirait les foules, ce qui est toujours le cas actuellement pour nombre de randonneurs ou de personnes en quête de recueillement. Afin que nul ne se perde, les routes sont balisées. L’une de ces routes traverse Bruxelles. On trouve donc de jolies coquilles Saint-Jacques en laiton sur les trottoirs de la capitale, au total 48 placées par la Ville de Bruxelles.

Les coquilles indiquent deux routes pour quitter Bruxelles et cheminer vers Paris. L’une mène vers la Collégiale Saints-Pierre et Guidon, près de la Maison d’Erasme à Anderlecht, l’autre traverse les Marolles pour aboutir à la Porte de Hal.