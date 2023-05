1,27 million de Belges sont inactifs et ne cherchent pas d’emploi, la Flandre est aussi "un élève très médiocre"

La Belgique a atteint, en 2022, un taux d'emploi de 75,4% (dans le groupe des 25-64 ans). Mais le taux d'emploi ne parviendrait pas à 80%, même si les 225.000 demandeurs d'emploi étaient accompagnés dans leur recherche, révèle l'étude réalisée par l’Université de Gand. "L'accent doit donc aussi être mis sur l'activation des personnes inactives, dont le nombre est cinq fois plus important", souligne l’UGent.

Ce groupe d'inactifs représentait près de 1,27 million de personnes en 2022, soit 20,9% des 25-64 ans. La Belgique est ainsi l'un des cinq pays européens où plus d'une personne sur cinq dans la population active ne travaille pas et n'est pas non plus à la recherche d'un emploi. Il est intéressant de noter que l'inactivité masculine en Belgique (16,5%) est la troisième plus élevée d'Europe, après l'Italie et la Croatie.