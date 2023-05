73 musées et galeries ouvrent leurs portes pendant ce Week-end d'Art Anversois

"Tout le monde aura ainsi l’occasion de tout voir dans le domaine culturel à Anvers", expliquait à Radio 2 Sofie Van de Velde, qui prend part à l’initiative avec la galerie qui porte son nom ainsi qu’avec la Plus One Galery dans le quartier Nieuw Zuid.

Tous les musées et galeries organisent des expositions, conférences, visites guidées et activités festives pour attirer les visiteurs. "Ce week-end est très important pour nous", expliquait Sofie Van de Velde. "Les galeries sont alors plus accessibles que d’autres week-ends, et cela nous amène de nouveaux visiteurs".

"Ils viennent de toute la Belgique, mais il y aura notamment aussi un collectionneur de Suède et des visiteurs londoniens", précisait Van de Velde. Grâce à l’Antwerp Art Weekend, les galeries attirent de nouveaux visiteurs mais ont aussi l’occasion de faire échec à certains préjugés. "C’est un grand malentendu de croire que les galeries sont difficiles d’accès. Elles sont accessibles à tous. On peut y recevoir des explications ou parcourir la galerie à son propre rythme. On peut y rencontrer des artistes ou des amateurs d’art et discuter avec eux. Tout le monde est bienvenu, jeune comme moins jeune".