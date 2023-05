Des vélos volés à Herentals pour des dizaines de milliers d'euros

Des vélos d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été dérobés dans un magasin de vélos (photo) de Herentals (province d'Anvers) dans la nuit de jeudi à vendredi. Les voleurs ont emporté sept des vélos les plus chers, indiquent le responsable du commerce et la police locale. Ils précisent que l’opération à la voiture-bélier a été entièrement filmée par des caméras de sécurité. "Les voleurs étaient venus en reconnaissance", indiquait le commerçant à Radio 2. "On voit sur les images qu’ils se sont rendus à l’arrière du magasin, où se trouvent les vélos spécifiques".