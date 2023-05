La maison Maene est devenue la plus grande entreprise de pianos en Europe

C’est une grande nouvelle dans le monde musical et des instruments : les Pianos Maene reprennent toutes les activités du concurrent néerlandais Clavis Pianos et passent ainsi d’un à quatre magasins aux Pays-Bas. En Belgique, l’entreprise familiale flamande possède cinq implantations. "Nous formons maintenant une équipe d’environ 110 personnes, ce qui représente certainement un grand groupe dans le monde du piano", expliquait à Radio 2 Wolf Leye, directeur des ventes de la maison Maene.

Les Pianos Maene sont ainsi devenus la plus grande entreprise de pianos en Europe, mais aussi l’une des plus diversifiées et des plus reconnues pour la qualité de ses instruments. Maene couvre toutes les facettes de sa spécialisation : la vente et la location de pianos, l’entretien et la restauration, mais aussi la facture d’instruments. Et dans ce cas particulier, Maene construit tant des pianos modernes que des copies d’instruments anciens - un domaine dans lequel la maison de Ruiselede jouit d’ailleurs d’une renommée internationale, notamment auprès des interprètes.

"Les gens achètent de plus en plus souvent en ligne, mais pour les pianos il est important que les musiciens puissent se rendre dans un magasin et essayer les instruments. Qu’ils puissent tester pour voir celui qui leur convient au mieux", précisait Wolf Leye. "C’est pourquoi il est important que nous ayons plusieurs implantations avec leurs magasins".