La procession du Saint-Sang suivie par 40.000 spectateurs à Bruges

L'événement, qui a vu le jour en 1304 et commémore les souffrances du Christ (avec une relique), fait partie depuis 2009 du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Ce jeudi d’Ascension, il a attiré quelque 40.000 spectateurs à Bruges (Flandre occidentale), annoncent les organisateurs. Plus de 1.700 figurants avaient pris place dans le cortège pour jouer un rôle, danser, chanter ou jouer d’un instrument. Le plus jeune figurant était un bébé de sept semaines, qui représentait l’enfant Jésus, le plus âgé un organiste de plus de 90 ans.