Le médecin belge Peter Piot recevra le Prix des leaders de la santé mondiale

Peter Piot et le professeur congolais Muyembe-Tamfum recevront le Prix des leaders de la santé mondiale. "Les deux lauréats sont d'éminents scientifiques qui ont été étroitement impliqués dans la découverte du virus Ebola, avant d'accéder à des postes de premier plan dans le domaine de la santé à l'échelle mondiale", a indiqué l'OMS dans un communiqué de presse. "Le prix honore l'ensemble de leurs contributions dans le domaine de la santé publique".

