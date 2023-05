L’Hôtel Van Eetvelde, perle de l’Art nouveau, a rouvert ses portes au public après rénovation

"C’est le projet le plus audacieux que Victor Horta ait jamais réalisé", expliquait Arlette Clauwers - guide en architecte de l’asbl Korei - à VRT NWS (reportage vidéo en néerlandais ci-dessous). "L’architecte gantois a utilisé des techniques que Le Corbusier (1887-1965) n’utilisera que 30 ans plus tard. Comme une façade-rideaux, pas en béton mais en métal".

Horta donne aussi une toute nouvelle visibilité à l’escalier, qui tourne autour du jardin d’hiver en direction de la verrière en rotonde. "Horta a intégré l’escalier dans la partie habitée. Dans les maisons courantes, l’escalier part du hall d’entrée sur le côté, séparé de l’espace de vie. Mais dans l’Hôtel Van Eetvelde l’escalier représente le noyau de l’habitation", soulignait Arlette Clauwers.

La verrière centrale était en très mauvais état et a donc été entièrement restaurée. "Le but était, à l’origine, que nous rénovions la verrière. Mais nous avons ensuite décidé de démonter et de rénover aussi les flancs de la verrière, de les ramener à leur état d’origine. Nous les avons aussi dépoussiérés", précisait Pascal Déotte de l’atelier Mestdagh. "C’est vraiment du Victor Horta dans toute sa gloire", un maître qui parvient à faire entrer la lumière dans une maison par les angles les plus divers.

Arlette Clauwers raconte que le baron Van Eetvelde aimait se mettre à la balustrade de l’escalier, lorsque toutes les portes intérieures étaient ouvertes, pour prononcer un discours devant ses invités qui se tenaient à tous les étages du jardin d’hiver.