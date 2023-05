Le Concours Reine Elisabeth de chant débute ce 21 mai, avec quatre candidates belges

Pas moins de 412 chanteuses et chanteurs âgés de 18 à 33 ans et provenant des quatre coins du monde avaient soumis leur candidature à cette dixième édition du célèbre Concours musical belge annuel dédié alternativement au piano, au violon, au violoncelle et au chant. Soixante-huit d’entre eux avaient été retenus par le jury, présidé par l’organiste et compositeur Bernard Foccroulle, qui fut aussi pendant le longues années directeur de l’Opéra de La Monnaie. A la suite d’une série de désistements, seuls 55 d’entre eux se présenteront finalement à la première épreuve, qui débute donc ce dimanche à 14h à Flagey.

Pour le jury et le public, ce sera l’occasion de découvrir 40 chanteuses et 15 chanteurs, plus précisément 27 sopranos, 12 mezzo-sopranos, une contralto, 4 ténors, 7 baritons en 4 basses d’une vingtaine de nationalités différentes. Quatre Belges en font partie : les sopranos Margaux de Valensart (1991) et Kelly Poukens (1992), et les mezzo-sopranos Linsey Coppens (1993) et Lotte Verstaen (1996). Elles ont toutes déjà une solide expérience des concours de chant et de la scène.