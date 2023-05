A Zwijndrecht a lieu le plus grand test sanguin en Europe sur la présence de PFAS

Le plus important test sanguin sur la présence de PFAS (substances per et polyfluoroalkylées) en Europe a été lancé ce lundi à Zwijndrecht, en province anversoise. Au cours des derniers mois, 9.000 riverains de la fabrique 3M se sont déjà inscrits pour une telle analyse et ce chiffre devrait encore augmenter dans les jours et semaines à venir. Le test doit donner des informations sur la propagation de la pollution dans les environs de l’usine américaine et sur l’influence de cette pollution sur la santé des habitants.