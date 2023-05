Fortes perturbations dans les transports en commun suite à la journée d'action nationale

Tous ceux qui doivent se rendre à Bruxelles en voiture ce lundi risquent de subir d'importants embouteillages le long du parcours de la manifestation. "Nous vous conseillons d'éviter les différents quartiers (voir plus bas) et d'utiliser les transports en commun ou la bicyclette", a déjà prévenu la police de Bruxelles.

En raison de la participation de certains membres du personnel à la manifestation, les trams, métros et bus de la STIB seront fortement perturbés.

La porte-parole An Van Hamme informe qu'une ligne de métro sur quatre fonctionne, ainsi que la moitié des lignes de tram et un cinquième des lignes de bus. Elle souligne qu'il est important de continuer à vérifier les différentes lignes, car des perturbations supplémentaires pourraient survenir.

Le contact center de la Stib (070/23.20.00) sera ouvert dès 6h et les pages Facebook et Twitter, ainsi que l'application et le site internet, informeront les voyageurs en temps réel.