La princesse Astrid emmène une mission économique au Sénégal

Grâce à sa stabilité tant politique qu'économique et sécuritaire, mais aussi à son port et sa présence au sein de l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est perçu comme une véritable porte d'entrée pour ce marché de 140 millions de personnes, soulignent les Affaires étrangères et les agences commerciales. Le pays ambitionne de rentrer dans la catégorie des pays émergents à l'horizon 2035 et a édicté un programme d'actions prioritaires mettant l’accent sur le développement du secteur privé et la formation de ses jeunes, alors que trois quarts de la population a moins de 35 ans.

En termes de commerce de biens et marchandises, le pays est le 47e client de la Belgique. En 2022, les exportations se sont élevées à 1,17 milliard d'euros, mais portaient pour une large majorité (76,4%) sur des produits minéraux qui ne faisaient que transiter par le territoire belge. Le plat pays a également exporté des équipements de transports (6,5% des exportations), des machines et outillages (3,9%) et des produits chimiques (3,6%). Dans le sens inverse, les importations ne se sont élevées qu'à 37,3 millions d'euros et concernaient surtout des produits minéraux (notamment du phosphate, 42,5%), des produits végétaux (tomates, mangues 23,8%) ainsi que des métaux (18,3%).

Depuis que la princesse Astrid a repris les missions économiques au début du règne de son frère le roi Philippe il y a 10 ans, c'est la quatrième fois qu'elle emmène une délégation sur le continent africain, après des missions en Angola et Afrique du Sud en 2013, en Côte d'Ivoire en 2017 et au Maroc en 2018.