Ludwig, le barman du café de Meerhout, a battu le record du monde en restant 120 heures derrière son comptoir

Ludwig Van Isterdael avait commencé mardi dernier à tenter de battre le précédent record du monde : celui d'une barmaid belge qui avait passé 111 heures derrière son comptoir. De son côté, Ludwig avait déjà détenu un record du monde auparavant, lorsqu'il était resté derrière le comptoir d'un café à Merchtem pendant 101 heures. Hier, il a donc officiellement ajouté 19 heures à son précédent record.

Chaque heure, il bénéficiait d'une pause d'environ 5 minutes, qu'il pouvait aussi économiser pour plus tard. "Ce record n'est pas vraiment bon pour ma santé", reconnaît Ludwig Van Isterdael. "Mais je suis habitué aux longues journées de travail et aux courtes nuits, car j'ai toujours un emploi à temps plein à côté du café. Il a également reçu le soutien des habitants du village qui ont organisé une tombola, une vente de gaufres et même des petits spectacles dans le café.

"J'ai quand même eu quelques moments difficiles", se souvient-il. "Surtout la nuit. Pendant la journée, le café était souvent complet et le temps passait vite". Même si Ludwig espère que son record sera à nouveau battu, il déclare ne plus vouloir le relever lui-même. "Je laisse cela aux jeunes" a-t-il déclaré.