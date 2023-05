Les 1.000 km à vélo ont permis de rassembler près de 6 millions d’euros pour la recherche contre le cancer

Quelque 1.023 équipes formaient les pelotons nationaux, qui ont roulé entre Malines et Heusden-Zolder (Limbourg), Stabroek (province d’Anvers), Waregem (Flandre occidentale) et De Pinte (Flandre orientale). Chaque équipe avait rassemblé au moins 5.500 euros. Quant à l’équipe internationale, qui a roulé 1.000 km entre Rennes et Malines, elle comprenait 47 cyclistes (dont les journalistes Goedele Wachters et Bart Schols de la VRT) et avait rassemblé au moins 6.000 euros.

Une nouveauté de cette année : le "peloton d’argent", une équipe de résidents et de membres du personnel de quatre maisons de repos et soins et leurs proches. Entre le 15 et le 17 mai, ils ont roulé des centaines de kilomètres sur des vélos d’intérieur, des tandems et des entraîneurs thérapeutiques de mouvements (Motomeds).