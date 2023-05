Plus de 4 000 enseignants du maternel se retrouvent en primaire en Flandre : est-ce un bien ou un mal ?

La pénurie d'enseignants est bien connue, en Flandre. En raison du manque d'instituteurs, les enseignants du maternel sont de plus en plus souvent transférés dans les écoles primaires. En fait, l'augmentation est considérable : ils sont presque quatre fois plus nombreux à être transférés qu'il y a dix ans. Ils sont aujourd'hui 4 283, contre 1 151 en 2012.

L'instituteur.trice préscolaire (maternel) prend en charge les enfants de deux ans et demi à six ans alors que l’instituteur.trice du primaire enseigne aux enfants de six à douze ans.

Souvent par nécessité : sinon, il n'y aurait personne devant la classe dans l'enseignement primaire, souvent en première ou deuxième année. Hannelore Goeman (Vooruit), chef de groupe des socialistes au Parlement flamand, estime que ce changement de type d'enseignant est une mauvaise évolution, d'autant plus qu'une étude récente montre également que le niveau de compréhension de la lecture est en baisse, en Communauté flamande.

"Chaque type d'enseignant a ses propres compétences. Il est important que ces qualités soient ciblées et utilisées correctement. Par exemple, la manière d’enseigner à des enfants d'âge préscolaire requiert une didactique et une approche différentes de celles utilisées pour enseigner à des enfants de l'école primaire qui doivent apprendre à lire et à écrire. Chaque enfant mérite un enseignant possédant le diplôme adéquat".

Selon le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), ce changement ne devrait pas poser de problème. "Je regrette que Vooruit dépeigne ces personnes comme des enseignants incompétents, alors qu'il s'agit d'enseignants très motivés, qui ont d'ailleurs reçu des félicitations de leur direction pour cela. Je pense qu'ils ont les qualités requises pour enseigner à des enfants de l'école primaire".