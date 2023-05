De plus en plus de panneaux de signalisation rédigés dans la langue de destination sur les autoroutes en Flandre

Les conducteurs qui empruntent l'échangeur rénové Antwerpen-West peuvent désormais suivre la route de Liège, et non plus de Luik. L'Agence flamande des routes et de la circulation (Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer) applique ses propres directives et utilise la langue de destination pour indiquer les villes sur les panneaux de signalisation. Cette décision n'est pas neuve, mais elle est introduite progressivement pour en limiter l'impact sur le trafic.