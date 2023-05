Deux Belges parmi les 24 demi-finalistes du Concours Reine Elisabeth de chant

La demi-finale aura lieu ces 24 et 25 mai au Studio 4 de Flagey à Bruxelles, à 15h et à 20h. À chaque séance, six demi-finalistes interpréteront leur récital avec accompagnement de piano. Le jury - présidé par l’organiste et compositeur liégeois Bernard Foccroulle, qui fut aussi directeur artistique de l’Opéra de La Monnaie - choisira entre les deux programmes de récital d’une vingtaine de minutes chacun proposés par le candidat. Linsey Coppens et Margaux de Valensart chanteront toutes deux mercredi soir.

Les douze finalistes du Concours seront connus jeudi en fin de soirée, à l’issue de la dernière séance de la demi-finale. La finale aura lieu les 1er, 2 et 3 juin à 20h15 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar). Les chanteurs seront alors accompagnés par l'Orchestre Symphonique de La Monnaie placé sous la direction de son chef principal Alain Altinoglu. Chaque soir, le public et le jury entendront quatre finalistes, qui interprèteront entre trois et six pièces sélectionnées par le jury, dont au moins un air d’opéra et dans au moins deux langues différentes.