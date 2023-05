Finalement ce sera "Luik" et pas "Liège", la ministre Lydia Peeters demande que la loi linguistique soit respectée

Les usagers qui empruntent l'échangeur d'Antwerpen-West réaménagé peuvent désormais suivre le panneau de signalisation indiquant "Liège", et pas "Luik". L'Agence flamande des routes et de la circulation a décidé d’appliquer ses propres règles et utilise la langue de la destination pour indiquer les villes sur les panneaux de signalisation. Mais la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open VLD) a rappelé son administration à l'ordre et demande que la loi linguistique soit respectée et que les panneaux de signalisation soient modifiés.