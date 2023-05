L’utilisation du préservatif et de la pilule contraceptive a reculé chez les jeunes Flamands

L'enquête ne fournit pas d'explication concluante à cette baisse de l'utilisation des préservatifs et de la pilule. Aucune question n'a été posée sur l'utilisation d'autres contraceptifs, bien que les chercheurs pensent que cela pourrait être une partie de l'explication. Les filles, en particulier, se tournent de plus en plus vers des contraceptifs autres que la pilule.

"Les filles peuvent chercher des alternatives parce qu'elles ne veulent plus prendre de contraception hormonale ou parce qu'elles cherchent simplement un contraceptif qui leur convient mieux", explique Boris Cruyssaert, porte-parole de Sensoa, le centre d'expertise flamand pour la santé sexuelle.