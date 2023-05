La saison des moustiques est ouverte : aidez à repérer des moustiques-tigres

Le moustique-tigre pique pendant la journée, surtout le matin et en fin d'après-midi, au contraire du moustique domestique commun qui, lui, est actif à partir du coucher du soleil et pendant la nuit. Les deux espèces se distinguent également par leur taille, la première étant plus petite (4 à 5 mm) que la seconde (5 à 7 mm).

L'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) conseille dès lors d'éviter les activités à l'extérieur aux moments de la journée où les moustiques sont les plus actifs et de porter de préférence des vêtements de couleur claire, sans laisser de grandes parties du corps découvertes. Si nécessaire, il peut aussi être utile d'installer des moustiquaires aux fenêtres de son logement. Enfin, le recours à des répulsifs ne doit avoir lieu qu'en cas de besoins et en suivant les instructions figurant sur le produit.

Les moustiques-tigres (photo) apprécient les zones humides et chaudes. La femelle pond en effet ses œufs dans des eaux stagnantes, les larves ayant besoin d'eau pour se développer. Afin de prévenir leur prolifération, l'Aviq recommande d'éviter les points d'eau stagnante, même petits, de vider les récipients idéalement tous les 5 jours et de les placer à l'envers s'ils ne sont pas utilisés, et d'étaler les bâches en plastique pour éviter que l'eau stagne. L'Agence wallonne conseille également de couvrir les réservoirs d'eau (y compris les piscines hors d'usage) et tous les récipients avec un couvercle ou avec une moustiquaire et de nettoyer régulièrement les gouttières, drainages et canalisations pour éviter la stagnation d'eau de pluie.