Les activistes climatiques ont de nouveau frappé à Gand : les pneus de 14 SUV dégonflés

La nuit dernière, les pneus d'au moins 14 SUV ont été dégonflés près de la gare Sint-Pieters à Gand. C'est la troisième fois en peu de temps que les activistes de "Tyre Extinguishers" frappent dans cette ville.

"Nous avons reçu jusqu'à présent 14 plaintes d'habitants des rues Sportstraat et Aaigemstraat dont les pneus ont été dégonflés la nuit dernière", a déclaré Matto Langeraert, porte-parole de la police de Gand. "Ils ont dégonflé les pneus, ils ne les ont pas crevés. Il n'y a pas non plus d'autres dégâts".

Les activistes ont apposés un trac sur le pare-brise des véhicules visés, afin d'avertir les automobilistes et aussi leur expliquer la raison de leur action.