Brussels Airport veut éviter 1.500 vols de nuit par an

Le CEO Arnaud Feist a souligné qu'il ne voulait pas toucher au plafond légal du nombre de créneaux horaires de nuit, fixé à 16.000 par an. En revanche, il a l'intention de prendre des mesures plus strictes à l'encontre des vols qui ne disposent pas d'une telle plage horaire - à savoir une autorisation d'atterrir ou décoller la nuit - mais qui décollent ou atterrissent quand même à Brussels Airport entre 23h et 6h du matin.

Pour Arnaud Feist, cette proposition se veut "un signal fort adressé aux riverains pour leur montrer que nous tenons compte de leurs doléances". Plus précisément, les décollages après 23h sans tranche horaire nocturne prévue seraient interdits. Actuellement, les avions qui sont par exemple retardés peuvent décoller après 23h, à condition de présenter une raison valable. Ceci ne serait donc plus possible. Les vols atterrissant à l'aéroport de Bruxelles pendant la nuit sans créneau dédié se verraient quant à eux infliger une amende.