Le gouvernement flamand veut aider les communes à réaffecter 350 églises paroissiales

À partir de 2025, chaque commune flamande devra se doter d'un kerkenbeleidsplan (un plan de politique ecclésiale). Le collège échevinal et l'administration centrale de l'église devront y indiquer comment ils vont concrètement réaffecter leur église. Selon le cabinet du ministre de l'Intérieur Bart Somers (Open VLD), presque toutes les communes disposent d'un tel plan, mais pour la moitié d'entre elles ce plan doit être revu.

Pour les guider dans cette tâche, le gouvernement élabore un plan en collaboration avec l' L’Union des Villes et Communes Flamandes (VVSG) et le centre d'expertise pour l'art et la culture religieuse (PARCUM). Ce plan comprend la nouvelle Plate-forme pour l'avenir des églises paroissiales. Celle-ci devrait être un point de contact central pour les conseils communaux et ecclésiastiques.

Les communes pourront également demander davantage de subventions, par exemple pour les rénovations qui accompagnent la réaffectation.

"Désormais, nous financerons également l'étude de faisabilité et le processus de participation", explique Bart Somers. "L'étude a pour but de vérifier si le projet est réalisable techniquement et économiquement. Le processus de participation est là pour guider. En effet, un projet peut se heurter à la résistance de la population locale qui attache une valeur affective à une église.