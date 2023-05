Le loup aperçu près de Poperinge attire de nombreux amateurs, qui espèrent le voir

Radio 2 s’est entretenu mardi soir avec des amateurs qui se sont rendus dans le Westhoek, dans l’espoir d’y voir passer à nouveau le loup. Tom Annoot était venu d’Ypres, avec des jumelles. "Je réalise bien que la probabilité de voir le loup est minime, mais cela ne fait rien. Je me rends souvent dans la nature à la tombée de la nuit et je connais bien la région de Proven. Depuis que je suis enfant je viens ici pour repérer des chevreuils. Dès que j’ai vu les photos du loup, j’ai su où je devais me rendre précisément".

Diederick D’hert s’était aussi rendu à Proven dans l’espoir d’y apercevoir le loup à la tombée du jour. "Nous sommes venus à plusieurs et nous nous sommes répartis de façon stratégique sur le terrain. Si l’un d’entre nous repérait le loup, il aurait prévenu les autres". Mais le groupe n’a pas non plus eu de chance. "On le sait à l’avance. Les animaux se déplacent. Ce n’est pas la même chose qu’une plante, dont on sait exactement où la retrouver. Mais en restant assis à son bureau on ne les verra certainement pas".