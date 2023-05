Les Belges toujours très nombreux à partir en vacances malgré un budget plus serré

Parmi les personnes qui indiquent ne pas partir en vacances durant la période estivale (de juin à septembre), 76% d'entre elles invoquent des raisons financières. Il s'agit d'une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à l'an dernier, relève l'étude, réalisée par Ipsos auprès de quelque 15.000 personnes venues de 15 pays européens, des États-Unis, du Canada, d'Australie et de Malaisie. En Belgique, 1.000 individus ont été interrogés.

Parmi les raisons qui entament l'enthousiasme des vacanciers belges, on retrouve l'inflation et le changement climatique, plus que le Covid-19 ou la guerre en Ukraine, qui étaient les principales sources d'inquiétude en 2021 et 2022.

Par ailleurs, le budget reste le principal critère des Belges dans la sélection de leur lieu de vacances (49%), devant le climat (43%) et la qualité des infrastructures touristiques (37%). Ventilés par communauté, les résultats montrent que le budget relève une plus grande importance pour les francophones (52%) que pour les néerlandophones (46%). À l'inverse, ces derniers sont plus inquiets quant au risque d'attaques terroristes (35%, contre 29% dans le sud du pays) ou au coronavirus (20%, contre 12%), ce qui influence leur choix de destination.

Les critères pour choisir une destination :