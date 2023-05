Une rémunération plus élevée pour les enseignants spécialisés pour rendre la profession plus attrayante

Des enseignants spécialisés mieux rémunérés, engager un directeur adjoint dans l'enseignement primaire et intégrer dans les classes de personnes issues du monde de l'entreprise et titulaires d'un diplôme pédagogique. Telles sont quelques-unes des mesures prises par le gouvernement flamand pour susciter l'intérêt pour le métier d’enseignant et rendre la profession plus attrayante.