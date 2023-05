GAMS : "12.000 fillettes vivant en Belgique risquent l'excision cet été dans leur pays d'origine"

Au cours de la semaine, des soirées littéraires, des débats et des rencontres dans les écoles seront organisées un peu partout en Belgique autour du sujet de l'excision. Un clip vidéo et des marque-pages portant le numéro du GAMS seront également largement diffusés. Des outils développés pour aider les professionnels à mieux détecter les MGF, à protéger les jeunes filles à risque et à suivre celles qui ont déjà été excisées seront par ailleurs présentés au travers de plusieurs webinaires.

"Le problème est que tous les professionnels ne sont pas formés et ne savent pas comment aborder le problème en consultation", note Fabienne Richard. "Ainsi, des jeunes filles sont excisées pendant l'été, et cela n'est pas détecté. Quelques années plus tard, c'est alors la petite sœur qui subira une mutilation." Face à cette situation, et en parallèle à ses propres séances de formation, le GAMS demande que des cours sur les MGF soient intégrés aux programmes de toutes les études concernées par le sujet. L'association souhaite également qu'une politique uniformisée soit mise en place dans les écoles afin de détecter plus rapidement les violences sexuelles, dont les mutilations génitales.

La campagne du GAMS est soutenue par l'Institut pour l'Egalité des femmes et des hommes, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région bruxelloise, la Région wallonne et la Communauté flamande. "Les mutilations génitales sont une violation des droits humains et une violence basée sur le genre. Aucune femme, aucune fille ne devrait avoir à subir cela", a affirmé la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres Marie-Colline Leroy (photo), qui a assisté au lancement de l'opération. Une présence saluée par Halimata Fofana. "Il faut arrêter de voir les mutilations génitales comme des cas isolés ou une situation éloignée qui n'existe qu'à l'étranger. Si des femmes belges subissent encore des mutilations aujourd'hui, c'est de la faute de l'Etat. C'est son rôle de les protéger."