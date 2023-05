Ivan De Vadder: "Le Premier ministre contribue aux chamailleries sur l'environnement au gouvernement"

Sur quoi intervenait le Premier ministre dans l’émission télévisée ? Sur la "Loi de restauration de la nature" qui est en préparation au niveau européen et qui vise à "revenir à la situation dans laquelle se trouvaient la nature et la biodiversité il y a une soixantaine d’années. C’est très important pour les écologistes et pour la Communauté européenne. Mais depuis quelques mois certains partis européens et nationaux contestent ce projet de loi. Cela a commencé avec le PPE (Parti populaire européen), avec des échos au CD&V en Belgique, et maintenant le Premier ministre De Croo qui est libéral voudrait qu’on fasse une pause avec cette loi pour ne pas ajouter encore d’autres contraintes à l’objectif important de réduction des émissions de gaz à effet de serre", précise Ivan De Vadder.

Le président français Emmanuel Macron a suggéré la même chose récemment et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte devrait le faire prochainement. Alexander De Croo n’est donc pas isolé avec son appel. "Sauf qu’en Belgique ce n’est pas le Premier ministre qui décide de la politique environnementale du pays", souligne De Vadder. "Il y a un conseil européen qui rassemble la Région flamande, la Région bruxelloise, la Région wallonne et le gouvernement fédéral, au sein duquel la position de la Belgique en matière d’environnement est décidée. Le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) et son homologue wallonne Céline Tellier (Ecolo) ont donc réagi à l’appel à une pause d’Alexander De Croo en indiquant qu’il ne s’agissait pas de la position de la Belgique parce qu’il n’y a pas eu d’accord des quatre instances à ce sujet".

Résultat, "on se demande si De Croo agissait encore en tant que Premier ministre ou plutôt déjà comme militant de l’Open VLD pour les élections de 2024. Le Premier ministre est donc responsable d’une petite crise au sein de la coalition fédérale, alors qu’il doit normalement sauvegarder une bonne ambiance au sein du gouvernement", constate Ivan De Vadder.