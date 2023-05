Le gouvernement bruxellois demande plus de fonds au fédéral pour la nouvelle ligne de Métro 3

Le gouvernement bruxellois prendra position sur le dossier "sur base de l'analyse et des recommandations de Beliris (l’instance de coopération entre la Région capitale et le fédéral pour des projets de construction, notamment), des bureaux d'études et de la société bruxelloise de transports en commun STIB, et sur base du dialogue avec le gouvernement fédéral et de l'évaluation des pistes financières pour assurer la pérennité du financement du métro".

Beliris a informé lundi la Région bruxelloise de la réception de deux offres commerciales pour le "génie civil du tunnel et des stations" du projet de métro entre la Gare du Nord et Bordet. "Après une première analyse par Beliris, il apparaît que le montant des offres dépasse très largement les estimations actualisées. Au début de 2022, la réalisation du tronçon Nord-Bordet était évaluée à 1,5 milliard d’euros. Les offres reçues par Beliris portent ces coûts à presque 2,5 milliards d’euros. La ministre fédérale Karine Lalieux, en charge de Beliris, affirme ne pas être surprise : "La guerre en Ukraine dure depuis plus d’un an et les matières premières sont devenues plus chères. Il s’agit ici d’un immense chantier. La hausse des coûts est donc très importante".