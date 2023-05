Le ministre Van Peteghem pas favorable à légiférer, pour l'instant, sur les taux d’intérêts des comptes épargne

Le vice-Premier ministre démocrate-chrétien flamand était interrogé avec la secrétaire d'État à la protection des consommateurs Alexia Bertrand (Open VLD) sur les taux d'intérêts offerts par les banques, bien en deçà du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) fixé actuellement à 3,25%.

"Nous voulons une approche à plus long terme", a indiqué Vincent Van Peteghem. "Et si on perd la stabilité, c'est le contribuable qui va trinquer. Il faut garder son sang-froid en gardant comme but de faire augmenter les taux d'intérêts."

Ce point de vue n'est pas partagé au sein de la majorité.

Alexia Bertrand n'a pas exclu de passer par la loi. Dans un premier temps, la secrétaire d'État entend "faire bouger la concurrence" en promouvant le compte épargne de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) e-depo. celui-ci propose actuellement un taux de 2,50%. "En dernier ressort", la libérale "n'exclut rien si le marché ne se met pas en branle".

Le ton était bien plus ferme côté socialiste. Melissa Depraetere (Vooruit) a rappelé que son parti avait déposé une proposition de loi visant à lier les taux d'intérêts belges au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) avec une souplesse de 2%. Cette proposition a reçu le soutien du PTB (opposition), Roberto D'Amico appelant à constituer une majorité alternative.

La question des taux d'intérêts sera abordée jeudi soir en conseil des ministres restreint (kern), a-t-on appris en marge de la séance plénière.