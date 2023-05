Le musée du design de Gand rouvrira en 2026, après la construction d'une nouvelle aile

"Cette extension n'est pas un simple agrandissement d’un musée, c’est plus qu'un musée", explique la directrice Katrien Laporte. Le musée est situé dans le centre historique de Gand et la nouvelle aile est destinée à former un trait d'union entre la ville, les visiteurs et le monde du design. "L'objectif", dit-elle, "est de rendre l'extension aussi durable que possible".



"L'agrandissement du musée du design de Gand est un projet qui se fait attendre depuis 30 ans", explique l'échevin de la culture Sami Souguir (Open VLD). "Les plans antérieurs, datant de 1992, ont fini à la poubelle parce qu'ils n'étaient pas assez ambitieux. Il en va différemment aujourd'hui, car outre la nouvelle aile, la rénovation des bâtiments existants suivra également."