Le parlement flamand donne son feu vert au "bouwshift"

Ce "bouwshift", plus connu sous l’appellation de "stop au béton", devrait permettre de ne plus supprimer d'espaces libres en Flandre d'ici 2040.

Entre 2013 et 2019, plus de 5 hectares d'espaces non bâtis ont encore disparu chaque jour, dans le nord du pays.

Les propriétaires dont le terrain change d'affectation bénéficieront d'une indemnité, pour laquelle un fonds de 100 millions d'euros est prévu, et un "stolp'" vaudra pour les zones de réserve d'habitat -quelque 12.000 ha. Seul le conseil communal pourra lever le "stolp" par une décision motivée qui s'appuiera sur une participation citoyenne.

Toutefois, pour Nathalie Debast de l’Union des villes et communes flamandes (VVSG), les communes ne disposent pas de ressources suffisantes pour réaliser les objectifs prévus". "Les villes et les communes flamandes soutiennent à 100 % les objectifs du "bouwshift" et le fait que nous devons construire autrement, moins loin des centres par exemple, et elles veulent coopérer. Mais les fonds sont insuffisants pour réaliser l'objectif de la réorientation de la construction", conclut Mme Debast.